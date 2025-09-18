В Перми завершено расследование дела об обналичивании более 160 миллионов рублей

Следствие установило, что ранее судимый за незаконную банковскую деятельность пермяк 1987 года рождения в сентябре 2020 года создал организованную группу, в которую привлек своих знакомых — мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Фигуранты использовали группу фирм, которые не вели реальной экономической деятельности. На счета этих организаций соучастники переводили средства сторонних компаний. Потом злоумышленники изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные деньги выводились в теневой сектор экономики.