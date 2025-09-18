В Перми завершено расследование дела об обналичивании более 160 миллионов рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин и женщины. Им инкриминируют изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в составе организованной группы, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Следствие установило, что ранее судимый за незаконную банковскую деятельность пермяк 1987 года рождения в сентябре 2020 года создал организованную группу, в которую привлек своих знакомых — мужчину и женщину 1978 и 1980 годов рождения. Фигуранты использовали группу фирм, которые не вели реальной экономической деятельности. На счета этих организаций соучастники переводили средства сторонних компаний. Потом злоумышленники изготавливали платежные поручения с недостоверными данными о назначении платежа и направляли их в банки. Обналиченные деньги выводились в теневой сектор экономики.
Преступную деятельность пресекли в марте 2023 года во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ России. Следователи выяснили, что участники организованной группы изготовили более 500 фиктивных платежных поручений на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. При обысках изъяты документы, электронные носители информации, печати. Допрошены более 50 человек, проведено 15 компьютерно-технических экспертиз. Уголовное дело насчитывает 52 тома.
На время следствия организатора группы заключили под стражу, его подельникам запретили определенные действия. Теперь уголовное дело передано в суд.