До конца года в Уфе появятся 20 новых быстрых зарядных станций для электрокаров

В 2024 году во всех районах установили 38 станций быстрой зарядки мощностью свыше 150 кВт каждая. Всего в столице действуют 65 станций, из них 44 являются быстрыми. В Уфе размещение электромобилей на платных парковках в центре города является бесплатным. Первая быстрая электрозаправка появилась в Уфе в 2021 году — ее запустила компания «БЭСК», электрокар можно было заправить за 20 минут. Всего в Башкортостане насчитывается 150 электрозаправок, причем 93 из них — быстрые.