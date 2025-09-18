Ричмонд
Сорванную попытку теракта в Петербурге сняли на видео

Переодетый в старушку парень подложил взрывное устройство в автомобиль главы оборонного предприятия РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские спецслужбы предотвратили теракт в Санкт-Петербурге. Задержаны две девушки, которые следили за директором одного из оборонных предприятий РФ, который должен был стать жертвой террористов, и парень, прикрепивший взрывчатку к автомобилю «объекта».

На опубликованном видео 31-летняя парикмахер для животных и 32-летняя модельер рассказывают, что по собственной инициативе связались с администратором Telegram-канала связанной с украинским Главным управлением разведки (ГУР) террористической организации. Женщины несколько дней ездили за главой оборонного предприятия на велосипедах с прикреплёнными видеокамерами, изучая его распорядок дня и передвижения. Они же спрятали на кладбище взрывное устройство в корпусе от пауэрбанка.

Также задержали 19-летнего безработного, который забрал из тайника самодельную бомбу и прикрепил её к машине предполагаемой жертвы. При этом парень переоделся в старушку, нацепив юбку, жакет и платочек.

Взрывчатка должна была сработать дистанционно, а все трое планировали сразу же сбежать из страны, но не успели.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Жительница Волгорадской области пыталась совершить его при помощи иконы с вмонтированным взрывным устройством.

О том, как украинские спецслужбы направили 19-летнего жителя Кировской области подписать контракт, чтобы совершить теракт в российской армии, читайте здесь на KP.RU.