Сорванную попытку теракта в Петербурге сняли на видео

На опубликованном видео 31-летняя парикмахер для животных и 32-летняя модельер рассказывают, что по собственной инициативе связались с администратором Telegram-канала связанной с украинским Главным управлением разведки (ГУР) террористической организации. Женщины несколько дней ездили за главой оборонного предприятия на велосипедах с прикреплёнными видеокамерами, изучая его распорядок дня и передвижения. Они же спрятали на кладбище взрывное устройство в корпусе от пауэрбанка.