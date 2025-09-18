Попытку теракта в Петербурге украинские спецслужбы курировали через Telegram

Украинские спецслужбы использовали мессенджер Telegram, чтобы руководить двумя женщинами и парнем, которые готовили теракт в Санкт-Петербурге. Об этом сайту KP.RU рассказали в российских спецслужбах.
Сообщается, что девушки на велосипедах с вмонтированными видеокамерами несколько дней следили за директором российского оборонного предприятия, а парень забрал из тайника на кладбище взрывное устройство и прикрепил его к автомобилю предполагаемой жертвы. При этом он переоделся в женскую одежду, прикинувшись старушкой. Самодельная бомба должна была взорваться дистанционно, по звонку.
«Вся переписка агентурной сети и их кураторов велась в “Telegram”. Почему мы и настаиваем отказываться от него. Там вовсю процветают вербовка и мошенничество», — рассказали «Комсомолке» в правоохранительных органах, добавив, что кураторы через мессенджер «вели» исполнителей теракта в режиме реального времени.
Силовики уточнили, что вначале завербованные петербуржцы по указке украинских спецслужб рисовали на стенах нацистские лозунги и фотографировали различные объекты, а после этого им «доверили» совершение теракта.
Женщинам грозит до 30 лет лишения свободы, а молодому человеку — пожизненное заключение.
Ранее на убийство российского военнослужащего украинские спецслужбы отправили 38-летнего безработного гражданина России, который был ранее ими завербован в сети Интернет.
Также в Дагестане задержали женщину, которая познакомилась с неизвестным в мессенджере Telegram, после чего передавала ему информацию о военных организациях в регионе и готовилась совершить теракт.