Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 18 сентября

Напомним, что с 26 июля в Красноярском крае нет полноценного мобильного интернета. В Красноярске и других городах края он по-прежнему ограничен. Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы Красноярска страдают от отсутствия мобильного интернета. Когда вернут мобильный интернет, неизвестно.