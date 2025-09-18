Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 18 сентября

Всплеск жалоб пришелся на утро 18 сентября.

Источник: Freepik

В Красноярском крае продолжаются проблемы с интернетом 18 сентября. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По информации сервиса, из Красноярского края за сутки поступило 527 жалоб, при этом 39 — за последний час.

Всплеск жалоб пришелся на утро 18 сентября. Но жалобы были и глубокой ночью.

У жителей проблемы с мобильным и проводным интернетом.

Напомним, что с 26 июля в Красноярском крае нет полноценного мобильного интернета. В Красноярске и других городах края он по-прежнему ограничен. Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы Красноярска страдают от отсутствия мобильного интернета. Когда вернут мобильный интернет, неизвестно.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков на прямой линии сказал, ограничения — вынужденные. Так защищаются критически важные крупные объекты.

Для жителей Красноярского края запущены «белые списки» сервисов, которые работают в условиях ограничений мобильного интернета. Это госуслуги, отечественные мессенджеры, маркетплейсы и другое.

К слову, мобильный интернет ограничили также в соседней Туве. Там сильно замедлили скорость соединения.

Ограничения не затрагивают проводной интернет и Wi-Fi. В Красноярске очереди на подключение интернета достигают месяца и более.

Помимо этого, на Камчатке на несколько дней полностью отключат интернет. Это связано с проведением плановых работ. Регион на окраине России сейчас к этому готовится.

Волна ограничений интернета последние месяцы прокатывается по самым разным регионам.