Попытку теракта в Петербурге устроил парень, переодетый в старушку

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств задержали 19-летнего безработного, который прикрепил взрывное устройство на автомобиль главы одного из российских оборонных предприятий. Парень сделал это по указанию украинских спецслужб, рассказали KP.RU в российских силовых структурах.
Молодой человек подошёл к заданию творчески и замаскировался под старушку. Он надел юбку, жакет, платочек и взял трость, пытаясь имитировать походку пожилой женщины. Забрав самодельное взрывное устройство из тайника на кладбище, парень прикрепил его на автомобиль предполагаемой жертвы.
Вместе с ним действовали две молодые женщины — грумер и модельер, — которые на велосипедах с прикреплёнными видеокамерами несколько дней следили за главой оборонного предприятия.
Фото: предоставлено KP.RU.
Парня задержали сразу после того, как он прикрепил взрывчатку к днищу машины, а девушек — когда они собирались в аэропорт, чтобы сбежать из страны.
За госизмену и подготовку теракта юноша может сесть пожизненно, а девушки — лишиться свободы на срок до 30 лет.
