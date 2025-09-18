Ричмонд
Попытку теракта в Петербурге устроил парень, переодетый в старушку

Завербованный ГУР безработный из Питера в женской одежде пошёл ставить взрывчатку на авто директора оборонного предприятия РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств задержали 19-летнего безработного, который прикрепил взрывное устройство на автомобиль главы одного из российских оборонных предприятий. Парень сделал это по указанию украинских спецслужб, рассказали KP.RU в российских силовых структурах.

Молодой человек подошёл к заданию творчески и замаскировался под старушку. Он надел юбку, жакет, платочек и взял трость, пытаясь имитировать походку пожилой женщины. Забрав самодельное взрывное устройство из тайника на кладбище, парень прикрепил его на автомобиль предполагаемой жертвы.

Вместе с ним действовали две молодые женщины — грумер и модельер, — которые на велосипедах с прикреплёнными видеокамерами несколько дней следили за главой оборонного предприятия.

Фото: предоставлено KP.RU.

Парня задержали сразу после того, как он прикрепил взрывчатку к днищу машины, а девушек — когда они собирались в аэропорт, чтобы сбежать из страны.

За госизмену и подготовку теракта юноша может сесть пожизненно, а девушки — лишиться свободы на срок до 30 лет.

О том, как украинские спецслужбы направили 19-летнего жителя Кировской области подписать контракт, чтобы совершить теракт в российской армии, читайте здесь на KP.RU.

Ранее на убийство российского военнослужащего украинские спецслужбы отправили 38-летнего безработного гражданина России, который был ранее ими завербован в сети Интернет.