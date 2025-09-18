Игорю Кобзеву официально вручили удостоверение губернатора Иркутской области. Избирательная комиссия Приангарья подвела окончательные итоги выборов главы региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев.
— Второй раз, но все равно волнительно. Это большая ответственность перед каждым жителем Иркутской области. Это моя честь и долг защищать их интересы, — уточнил губернатор.
Также он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Участие в выборах говорит об активной гражданской позиции и заинтересованности в будущем региона.
