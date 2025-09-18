Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорю Кобзеву официально вручили удостоверение губернатора Иркутской области

Избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов главы региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Игорю Кобзеву официально вручили удостоверение губернатора Иркутской области. Избирательная комиссия Приангарья подвела окончательные итоги выборов главы региона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев.

— Второй раз, но все равно волнительно. Это большая ответственность перед каждым жителем Иркутской области. Это моя честь и долг защищать их интересы, — уточнил губернатор.

Также он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании. Участие в выборах говорит об активной гражданской позиции и заинтересованности в будущем региона.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что солист Евгений Алешин из Иркутска получил звание «Заслуженный артист РФ».