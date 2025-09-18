Sky News: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление ВС РФ в Красноармейске

Украинские войска могут вскоре потерять контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), который является важнейшим городом. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
«Оборона Красноармейска, длившаяся более года, подходит к концу: российское наступление постепенно вытесняет украинские силы», — говорится в публикации.
Эксперт по оборонным вопросам из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что ситуация для ВСУ резко ухудшается. По её словам, ВС РФ установили контроль над всеми путями снабжения города и создали плотную зону поражения с помощью БПЛА.
Мирон предупредила, что освобождение Красноармейска откроет российским военным путь к стратегически важным центрам Донбасса — Краматорску и Славянску.
Накануне на Украине признали, что ВСУ пришлось оставить посёлок Первое Мая под Красноармейском. Украинский военный с позывным Мучной также пожаловался на стремительное обострение ситуации под Красноармейском и продвижение российских войск к городу.