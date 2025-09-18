Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление ВС РФ в Красноармейске

В Британии считают, что важнейший на Донбассе город падёт в ближайшее время.

Украинские войска могут вскоре потерять контроль над Красноармейском (украинское название — Покровск), который является важнейшим городом. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Оборона Красноармейска, длившаяся более года, подходит к концу: российское наступление постепенно вытесняет украинские силы», — говорится в публикации.

Эксперт по оборонным вопросам из Королевского колледжа Лондона Марина Мирон отметила, что ситуация для ВСУ резко ухудшается. По её словам, ВС РФ установили контроль над всеми путями снабжения города и создали плотную зону поражения с помощью БПЛА.

Мирон предупредила, что освобождение Красноармейска откроет российским военным путь к стратегически важным центрам Донбасса — Краматорску и Славянску.

Накануне на Украине признали, что ВСУ пришлось оставить посёлок Первое Мая под Красноармейском. Украинский военный с позывным Мучной также пожаловался на стремительное обострение ситуации под Красноармейском и продвижение российских войск к городу.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше