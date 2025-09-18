Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Backstreet Boys прилетели в Алматы

Легендарная группа Backstreet Boys прилетела в Алматы. Первые кадры с аэропорта сняли преданные казахстанские фанаты.

Источник: Instagram/@backstreetboys

Видеоролик с Backstreet Boys опубликовала казахстанка Алина Агапова.

Мы были невероятно счастливы приветствовать Backstreet Boys в Алматы! Они не просто группа, они саундтрек нашего детства, голоса, с которыми мы росли, и легенды, которые остаются с нами уже 30 лет.

написала Агапова к публикации

Концерт Backstreet Boys пройдет 19 сентября и соберет около 27 тыс. зрителей.

Ранее компания First Media Group опубликовала в соцсетях список запрещенных предметов на концерт, а также предложила зрителям дресс-код, чтобы вечер получился по-настоящему атмосферным.

К слову, билеты на Backstreet Boys в Алматы распродали еще в августе.