Backstreet Boys прилетели в Алматы

Видеоролик с Backstreet Boys опубликовала казахстанка Алина Агапова.
Мы были невероятно счастливы приветствовать Backstreet Boys в Алматы! Они не просто группа, они саундтрек нашего детства, голоса, с которыми мы росли, и легенды, которые остаются с нами уже 30 лет.
Концерт Backstreet Boys пройдет 19 сентября и соберет около 27 тыс. зрителей.
Ранее компания First Media Group опубликовала в соцсетях список запрещенных предметов на концерт, а также предложила зрителям дресс-код, чтобы вечер получился по-настоящему атмосферным.
К слову, билеты на Backstreet Boys в Алматы распродали еще в августе.