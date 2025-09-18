В Волгоградской области растет заболеваемость ОРВИ

С началом осени в Волгоградской области наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ.
Согласно информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора, каждую неделю количество заболевших увеличивается на 33%, однако общий уровень заболеваемости при этом остается ниже эпидемического порога на 66%.
Основную группу заболевших составляют дети, их доля составляет 52%. Особенно уязвимы школьники (21%) и дети в возрасте от 3 до 6 лет (18%).
Как пояснили в ведомстве, в первую очередь это связано с возобновлением контактов в детских коллективах после летнего отдыха.
Отмечается, что среди циркулирующих вирусов доминируют риновирусы (48%), за ними следуют COVID-19 (16%) и парагрипп (14%). Также выявляются аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.
В этой связи в Роспотребнадзоре для предотвращения заражения гриппом и ОРВИ рекомендовали соблюдать ряд профилактических мер.
В частности, специалисты советуют избегать контакта с больными людьми, мыть руки после посещения общественных мест и по возвращении домой, а также регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения.