В Волгоградской области растет заболеваемость ОРВИ

Еженедельный прирост новых случаев острых респираторных инфекций составляет 33%

Источник: Getty Images

С началом осени в Волгоградской области наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

Согласно информации, предоставленной региональным управлением Роспотребнадзора, каждую неделю количество заболевших увеличивается на 33%, однако общий уровень заболеваемости при этом остается ниже эпидемического порога на 66%.

Основную группу заболевших составляют дети, их доля составляет 52%. Особенно уязвимы школьники (21%) и дети в возрасте от 3 до 6 лет (18%).

Как пояснили в ведомстве, в первую очередь это связано с возобновлением контактов в детских коллективах после летнего отдыха.

Отмечается, что среди циркулирующих вирусов доминируют риновирусы (48%), за ними следуют COVID-19 (16%) и парагрипп (14%). Также выявляются аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы и сезонные коронавирусы.

В этой связи в Роспотребнадзоре для предотвращения заражения гриппом и ОРВИ рекомендовали соблюдать ряд профилактических мер.

В частности, специалисты советуют избегать контакта с больными людьми, мыть руки после посещения общественных мест и по возвращении домой, а также регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещения.