Во Владивостоке в пятый раз прошел международный заплыв X-Waters

Во Владивостоке в пятый раз прошел международный заплыв X-Waters, собравший более 600 участников из разных стран и уголков нашей страны.

Источник: Мэрия Владивостока

Спортсмены из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Китая, а также представители более 70 городов и 35 регионов России бросили вызов морской стихии в акваториях бухты Аякс, пролива Босфор Восточный и вокруг острова Скрыплева.

Участникам на выбор были представлены шесть дистанций, от детских заплывов на 50 и 500 метров до марафона на 10 километров, отмечает пресс-служба мэрии. Особенно зрелищным стало выступление владивостокских пловцов, которые смогли составить серьезную конкуренцию гостям и выбились в лидеры на различных дистанциях:

X-KIDS-200: 1 место — Савелий Кравцов.

X-KIDS-50: 1 место — Марк Ковалев, 3 место — Лина Холодова.

X-Juniors-50: 1 место — Роман Лободин, 2 место — Платон Гулаков, 3 место — Максим Бондарь.

1200 метров: 1 место — Евгений Швец.

10 км: 1 место — Евгений Швец.

Помимо абсолютных победителей, владивостокцы продемонстрировали отличные результаты и в своих возрастных категориях. На дистанции 4,7 км Кирилл Кимлик стал первым среди мужчин 18−30 лет, Александра Пец завоевала золото среди женщин, а Александра Перепелица первенствовала на дистанции 2 км.