В Уфе пройдут общегородские субботники

В Уфе стартовал месячник по санитарной очистке. В рамках акции состоятся общегородские субботники 20 и 27 сентября. Кроме того, каждую неделю будут проходить санитарные пятницы, сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы Башкирии Арсен Латыпов.
По его словам, участвовать в них будут сотрудники жилищно-коммунальных служб, различных предприятий и организаций, администраций районов и города, сферы торговли, образования и медицины, строительного комплекса и муниципальных служб по благоустройству.
Они будут проводить уборку, вывозить мусор, очищать центральные улицы, проезды, дворы, дороги, газоны и тротуары.