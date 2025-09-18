Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пройдут общегородские субботники

Они пройдут в рамках месячника по санитарной очистке.

В Уфе стартовал месячник по санитарной очистке. В рамках акции состоятся общегородские субботники 20 и 27 сентября. Кроме того, каждую неделю будут проходить санитарные пятницы, сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства мэрии столицы Башкирии Арсен Латыпов.

По его словам, участвовать в них будут сотрудники жилищно-коммунальных служб, различных предприятий и организаций, администраций районов и города, сферы торговли, образования и медицины, строительного комплекса и муниципальных служб по благоустройству.

Они будут проводить уборку, вывозить мусор, очищать центральные улицы, проезды, дворы, дороги, газоны и тротуары.