Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной

Многоквартирный дом № 41 (Усадьба Е. И. Богоявленской), расположенный на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде, официально признан аварийным.

Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

По информации ОНФ, капитальный ремонт в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, не проводился более сорока лет. За это время дом пришёл в критическое состояние. Жильцы уже вторую зиму сталкиваются с отключением отопления из-за постоянных аварий на инженерных сетях. Ситуация усугубляется тем, что здание постепенно проседает. Внутри заметны серьёзные деформации: перекосились межэтажные перекрытия, опасно наклонилась лестница, ведущая на второй этаж. Кровля дома находится в удручающем состоянии — сквозные дыры пропускают осадки, что ещё больше разрушает конструкцию. После обращения Народного фронта к решению проблемы подключились профильные ведомства — министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также Государственная жилищная инспекция.

Специалисты провели техническое обследование здания. По итогам проверки подготовлено официальное заключение, которое направлено в межведомственную комиссию администрации для принятия дальнейших решений.

Напомним, что в июле 2025 года аварийным состоянием усадьбы Богоявленской заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.