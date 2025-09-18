Усадьбу Богоявленской в Нижнем Новгороде признали аварийной

По информации ОНФ, капитальный ремонт в здании, признанном объектом культурного наследия регионального значения, не проводился более сорока лет. За это время дом пришёл в критическое состояние. Жильцы уже вторую зиму сталкиваются с отключением отопления из-за постоянных аварий на инженерных сетях. Ситуация усугубляется тем, что здание постепенно проседает. Внутри заметны серьёзные деформации: перекосились межэтажные перекрытия, опасно наклонилась лестница, ведущая на второй этаж. Кровля дома находится в удручающем состоянии — сквозные дыры пропускают осадки, что ещё больше разрушает конструкцию. После обращения Народного фронта к решению проблемы подключились профильные ведомства — министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также Государственная жилищная инспекция.