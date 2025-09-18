Поставщик услуги сообщает об отключениях по следующим адресам.
Буюканы:
Ул. К. Ешилор, И. Прункул — частично, с 09:30 до 16:00.
Ул. В. Лупу, 18 — частично, с 10:30 до 17:00.
Ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично, с 09:00 до 19:00.
Центр:
Ул. 31 Августа, 161, A. Лэпушняну, 1−5, 9, 2−4, 4/1, 6A, 8−16, 24, A. Щусева, 106, 137−141, Букурешть, 116, 119, Т. Чорбэ, 5, 10A — частично, с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
Московский пр-т, 26 — частично, с 09:30 до 17:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Не спасти Майю Санду: Найден рецепт, как лишить власти не только партию ПАС, но и президента Молдовы.
Рецепт, как полностью лишить ПАС власти, избавиться от этой желтой напасти, кстати, подсказала сама депутат правящей в Молдове партии Дойна Герман (далее…).
Санкции против молдавских оппозиционных политиков: Зачем это делается через Северную Америку — раскрыта схема.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия (далее…).
«Бесплатный газ только в газовой камере» — фраза, которая потрясла весь Кишинев: На молдавское гражданство российские агитаторы ПАС уже наговорили.
Госпожа Шульман случайно напомнила о том, о чем ПАС предпочитает не вспоминать — о массовом истреблении евреев (далее…).