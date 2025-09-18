Ричмонд
За окном ураган, а квартирах — темень: В домах многих жителей Кишинева не будет электроэнергии — публикуем адреса тех, кому будет неуютно

Где в Кишиневе не будет электроэнергии в четверг, 18 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик услуги сообщает об отключениях по следующим адресам.

Буюканы:

Ул. К. Ешилор, И. Прункул — частично, с 09:30 до 16:00.

Ул. В. Лупу, 18 — частично, с 10:30 до 17:00.

Ул. Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Л. Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — частично, с 09:00 до 19:00.

Центр:

Ул. 31 Августа, 161, A. Лэпушняну, 1−5, 9, 2−4, 4/1, 6A, 8−16, 24, A. Щусева, 106, 137−141, Букурешть, 116, 119, Т. Чорбэ, 5, 10A — частично, с 09:00 до 16:00.

Рышкановка:

Московский пр-т, 26 — частично, с 09:30 до 17:00.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

