Лукашенко сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Статкевич

Недавно стало известно, что белорусский президент помиловал 52 заключенных, которые покинули территорию Беларуси. При этом Статкевич был в числе 52 помилованных осужденных. Однако позже появилась информация, что 69-летний оппозиционер не согласился пересекать границу с Литвой и вернулся в Беларусь.