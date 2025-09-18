150 тысяч за сломанную ногу: в Кунгуре детский сад возместил моральный вред за травму ребенка на прогулке

Инцидент произошел в одном из детских садов г. Кунгура Пермского края. Во время прогулки девочка побежала, упала и подвернула ногу. По словам персонала, весь оставшийся день ребенок не проявлял беспокойства, а визуальный осмотр конечности не выявил гематомы или опухоли.
Уже дома родители обратили внимание на странную походку дочери и обратились в медицинское учреждение. Там несовершеннолетней был поставлен диагноз — перелом наружной лодыжки — и наложен гипс. Около двух месяцев ушло у девочки на восстановление, все это время она испытывала боль и психологический дискомфорт от вынужденной иммобилизации. Это стало основанием для матери пострадавшей обратиться в суд с требованиями обязать дошкольную организацию возместить пережитые страдания.
В ходе судебного заседания было установлено, что ребенок получил травму из-за ненадлежащего присмотра со стороны воспитателя, который не создал в полной мере необходимые условия для охраны здоровья малолетней и обеспечения ее безопасности. Так как причинно-следственная связь между действиями ответчика и причиненным вредом была доказана, суд постановил взыскать с образовательного учреждения 150 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Решение суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Организацию-должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и ознакомили с негативными последствиями уклонения от исполнения финансовых обязательств. Этого оказалось достаточно для того, чтобы взыскатель получил положенную сумму.