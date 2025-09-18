150 тысяч за сломанную ногу: в Кунгуре детский сад возместил моральный вред за травму ребенка на прогулке

Уже дома родители обратили внимание на странную походку дочери и обратились в медицинское учреждение. Там несовершеннолетней был поставлен диагноз — перелом наружной лодыжки — и наложен гипс. Около двух месяцев ушло у девочки на восстановление, все это время она испытывала боль и психологический дискомфорт от вынужденной иммобилизации. Это стало основанием для матери пострадавшей обратиться в суд с требованиями обязать дошкольную организацию возместить пережитые страдания.