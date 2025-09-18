Разработан метод для снижения затрат на производство графеновых компонентов

«Коллектив под руководством заведующего кафедрой “Математика и суперкомпьютерное моделирование” ПГУ профессора Юрия Смирнова и аспиранта Олега Кондырева создал алгоритм для моделирования взаимодействия электромагнитных волн с диэлектриками, покрытыми графеном. Такие структуры используются в электронных платах, оптических фильтрах и других устройствах», — говорится в сообщении.