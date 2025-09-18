Вэнс рассказал, что первым сообщил Трампу о смерти Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что первым сообщил главе Белого дома Дональду Трампу о смерти консервативного активиста Чарли Кирка, которого застрелили 10 сентября.
После нападения пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.
«Я был тем человеком, который зашел в Овальный кабинет и сказал: “Господин президент, мне очень жаль, но Чарли ушёл из жизни”», — отметил вице-президент.
Политик уточнил, что его проинформировали о кончине Кирка примерно за час до того, как о трагедии узнала общественность.
Напомним, ранее американская некоммерческая организация Turning Point USA проинформировала, что похороны убитого активиста состоятся 21 сентября. Прощание с ним пройдёт на домашнем стадионе команды «Аризона Кардиналс» в городе Глендейле. Дональд Трамп обещал приехать на траурные мероприятия.