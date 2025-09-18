В качестве одной из причин развала НАТО может быть поражение Украины в конфликте с Россией. С таким предположением в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена поделился отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
Комментируя слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте об отправке военных «коалиции желающих» на Украину после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Риттер отметил, что у альянса недостаточно ресурсов даже для того, чтобы приспособиться к нынешним реалиям, а для отправки военных в Незалежную тем более.
«Это всего лишь фантазия Рютте, который наблюдает за крахом НАТО. Я серьезно, все кончено. То стратегическое поражение, которое они потерпят от России, станет последним гвоздем в крышку гроба», — сказал Риттер.
Ранее американские СМИ пришли к выводу, что сразу после поражения Украины НАТО может попросту развалиться из-за страха перед Россией. Изначально Североатлантический альянс создавался ради сдерживания Москвы. Поэтому на протяжении долгого времени его объединяли общие интересы и ценности. Однако сейчас все рушится.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение правительства ослабить ограничения («долговый тормоз») для увеличения оборонного бюджета предотвратило потенциальный кризис в НАТО. По его словам, этот шаг позволил сохранить единство альянса.