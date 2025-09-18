«Это станет последним гвоздем в крышку гроба»: В США назвали главную причину развала НАТО

Комментируя слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте об отправке военных «коалиции желающих» на Украину после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Риттер отметил, что у альянса недостаточно ресурсов даже для того, чтобы приспособиться к нынешним реалиям, а для отправки военных в Незалежную тем более.