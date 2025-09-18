В Омской области выявили недостоверное декларирование 16 тысяч тонн зерна

Специалисты ведомства установили, что ООО «Агротех-Сельхоз» и КФХ «Сибгрейн» заявили в декларациях о большем объеме зерна, чем было собрано фактически. Кроме того, последняя фирма использовала для регистрации документов протоколы испытаний, которые уже применялись для аналогичных оформлений.