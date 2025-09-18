В Омской области выявили недостоверное декларирование 16 тысяч тонн зерна

Омский Россельхознадзор зафиксировал 7 фактов недостоверного декларирования партий зерновых культур общим весом порядка 16 тысяч тонн. Нарушения установили во второй половине августа 2025 года при анализе данных из федеральных информационных систем «Зерно» и Росаккредитации.
Специалисты ведомства установили, что ООО «Агротех-Сельхоз» и КФХ «Сибгрейн» заявили в декларациях о большем объеме зерна, чем было собрано фактически. Кроме того, последняя фирма использовала для регистрации документов протоколы испытаний, которые уже применялись для аналогичных оформлений.
С начала текущего года в регионе выявили более 120 фактов недостоверного декларирования зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 341 тысячи тонн. Хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений и признали их документы недействительными.
