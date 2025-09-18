Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области выявили недостоверное декларирование 16 тысяч тонн зерна

Семь фактов нарушений обнаружили при анализе данных госинфосистем.

Источник: Комсомольская правда

Омский Россельхознадзор зафиксировал 7 фактов недостоверного декларирования партий зерновых культур общим весом порядка 16 тысяч тонн. Нарушения установили во второй половине августа 2025 года при анализе данных из федеральных информационных систем «Зерно» и Росаккредитации.

Специалисты ведомства установили, что ООО «Агротех-Сельхоз» и КФХ «Сибгрейн» заявили в декларациях о большем объеме зерна, чем было собрано фактически. Кроме того, последняя фирма использовала для регистрации документов протоколы испытаний, которые уже применялись для аналогичных оформлений.

С начала текущего года в регионе выявили более 120 фактов недостоверного декларирования зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом более 341 тысячи тонн. Хозяйствующим субъектам объявили предостережения о недопустимости нарушений и признали их документы недействительными.

Ранее «КП Омск» сообщила, что руководство компании «Кедр» вернуло землю мэрии.