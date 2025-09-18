Трамп нецензурно высказался о Нетаньяху

В то же время высокопоставленный израильский чиновник заявил, что отношения между Нетаньяху и Трампом остаются отличными, а сообщения о недовольстве американского лидера следует считать фейковыми новостями. Он подчеркнул, что интересы и ключевые ценности США и Израиля по-прежнему тесно связаны, передает газета.