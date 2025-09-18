Трамп нецензурно высказался о Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство действиями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но при этом оставил ему полную свободу действий в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По информации, Трамп заявил своим помощникам, что Нетаньяху предпочитает военные методы для принуждения радикального палестинского движения ХАМАС к капитуляции, тогда как сам президент выступает за переговоры о прекращении огня. Недовольство американского лидера достигло пика после атаки Израилем переговорщиков ХАМАС в Катаре, что могло сорвать хрупкие мирные инициативы.
Официальные источники также сообщили, что Трамп обсуждал со старшими помощниками, включая госсекретаря Марко Рубио, возможные меры реакции на эти действия, называя их «наглыми ударами». При этом президент США использовал крайне резкую оценку в адрес Нетаньяху.
В то же время высокопоставленный израильский чиновник заявил, что отношения между Нетаньяху и Трампом остаются отличными, а сообщения о недовольстве американского лидера следует считать фейковыми новостями. Он подчеркнул, что интересы и ключевые ценности США и Израиля по-прежнему тесно связаны, передает газета.
Семнадцать стран — членов Европейского союза и Лиги арабских государств подержали документ с призывом к радикальному палестинскому движению ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.