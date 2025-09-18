Водохранилище в Алматинской области, которое прорвало в паводки, вернули государству

Водоем в 2017 году передали индивидуальному предпринимателю в доверительное управление на 49 лет без права выкупа. К сожалению, предприниматель скончался в 2021 году, и права управления по наследству получила его вдова.
Однако женщина не смогла добросовестно выполнять условия договора, а также бизнес-план покойного супруга.
Вследствие отсутствия надлежащего контроля и неэффективного управления в 2024 году произошел прорыв основной дамбы водохранилища, что нанесло значительный ущерб имуществу государства. Огромные земельные площади остались без полива.
При этом вдова, отметили в суде, не отреагировала должным образом на неоднократные претензии управления финансов, ведомство через суд потребовало вернуть водохранилище государству.
Суд отметил, что статья 891 Гражданского кодекса прямо указывает, что смерть доверительного управляющего является основанием для прекращения заключенного с ним договора доверительного управления, а потому вопрос передачи права на управление по наследству — незаконно.
После смерти доверительного управляющего Управлению следовало объявить новый конкурс и заключить договору с победителем конкурса.
Решение суда — признать первоначальный договор, дополнительное соглашение и документы о наследстве недействительными и обязать вдову вернуть водохранилище государству.