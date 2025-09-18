В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную

Работы по строительству полосы разгона планируется завершить в сентябре. За качеством и соблюдением сроков их выполнения установлен технический надзор со стороны МБУ «Дорожное хозяйство» Самары. После завершения специалисты Центра организации дорожного движения вновь проведут замеры движения транспорта и общий мониторинг дорожно-транспортной ситуации на этом участке, сообщили в администрации Самары.