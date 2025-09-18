Shot: Пугачевой может грозить до пяти лет колонии за высказывания о Дудаеве

Певице Алле Пугачевой может грозить до пяти лет колоний из-за высказываний о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве в интервью журналистке Екатерине Гордеевой*. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным источника, в словах артистки могут усмотреть оправдание терроризма: так, Пугачева называла Дудаева «порядочным человеком» и допустила другие высказывания в положительном ключе.
Сообщается, что теперь Пугачеву проверят по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма, сообщается в Telegram-канале.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее отреагировал на слова Пугачевой о Дудаеве. Он назвал ее высказывания пустословием. По словам Кадырова, о пользе, которую принес Дудаев республике, следует спросить у чеченцев.
Также адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал иск в суд к Алле Пугачевой, потребовав взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохара Дудаева. Также юрист заявил, что артистка оскорбила ветеранов боевых действий. Если суд встанет на его сторону, то он отправит все полученные средства на нужды ветеранов.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.
**Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ.