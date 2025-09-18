США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию

США ограничили полеты некоторых самолетов «Белавиа» в Россию, пишет ТАСС.
Соответствующее решения было принято Минторгом США. В частности, американское ведомство не разрешило белорусской авиакомпании «Белавиа» летать самолетами Boeing в Россию и ряд других стран. Так, кроме России «Белавиа» ограничили выполнение рейсов на Boeing на Кубу, а также в Иран, КНДР и Сирию. Но при необходимости выполнения полетов авиакомпании можно будет получить разовое разрешение.
Использовать самолеты Boeing «Белавиа» при этом разрешено для выполнения внутренних рейсов в Беларуси и для полетов в страны, которые не вошли в список запрещенных.
Напомним, ранее Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».
Тем временем МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией.
Еще «Белавиа» расширила географию полетов по акции на Москву, Сочи и Кутаиси.