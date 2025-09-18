США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию

Соответствующее решения было принято Минторгом США. В частности, американское ведомство не разрешило белорусской авиакомпании «Белавиа» летать самолетами Boeing в Россию и ряд других стран. Так, кроме России «Белавиа» ограничили выполнение рейсов на Boeing на Кубу, а также в Иран, КНДР и Сирию. Но при необходимости выполнения полетов авиакомпании можно будет получить разовое разрешение.