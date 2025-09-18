Кологривый сыграет Юрия Хоя в фильме про группу «Сектор Газа»

Онлайн-кинотеатр Premier работает над фильмом о группе «Сектор газа», в котором роль солиста Юрия Хоя исполнит Никита Кологривый, сообщил генеральный продюсер платформы Давид Кочаров.
По словам Кочарова, проект находится на ранней стадии, и на данный момент была проведена только одна смена съемок. Он уточнил, что над фильмом еще предстоит значительная работа.
Во время презентации новых проектов онлайн-кинотеатра был показан тизер картины, где Кологривый предстал в образе Хоя. Кочаров отметил, что демонстрация позволила зрителям увидеть первые кадры будущего фильма.
Продюсер также выразил надежду, что лента будет выпущена в следующем году. Презентация новых проектов Premier проходила в рамках фестиваля «Новый сезон» на курорте «Роза Хутор», который проходит с 15 по 20 сентября, передает Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».
Еще в начале ноября 2024 года Кологривый дебютировал в качестве ведущего Comedy Club. Гостями выпуска стали блогер Эльдар Джарахов и певица Алена Апина. Однако большую известность артисту принесли громкие высказывания и экстравагантное поведение.
Так, 27 марта того же года Кологривый вышел из спецприемника в Новосибирске, где он отбывал арест за дебош в местном ресторане. Позже артист признался, что он уже пересмотрел свои взгляды на многие вещи.