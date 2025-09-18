Агенты Киева следили за сотрудником ВПК, чтобы узнать его расписание

Завербованные Киевом женщины тайно делали фотографии машины высокопоставленного сотрудника ВПК в Санкт-Петербурге, на которого планировалось совершить покушение.
По данным Федеральной службы безопасности, они следили за ним для составления составить его ежедневного расписания. Для этого украинские агенты оставляли велосипеды, оснащённые камерами.
ФСБ также опубликовала кадры с перепиской злоумышленников о выполнении задач, поставленных куратором, и приобретении велосипеда.
Накануне в подмосковном Климовске задержали гражданина РФ, который финансировал украинскую армию.