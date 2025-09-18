Евгений Лугин вернулся на пост гендиректора хабаровского ХК «Амур»

С сентября 2020 по март 2021 года функционер работал в качестве исполнительного директора «Амура». Кроме того, в прошлом сезоне КХЛ он уже успел побывать на посту генерального директора. Один из любимчиков болельщиков хабаровской команды — Дмитрий Лугин — является его сыном — он завершил свою карьеру в 2023 году.