Евгений Лугин вернулся на пост гендиректора хабаровского ХК «Амур»

Пресс-служба хабаровского хоккейного клуба «Амур» уведомила о кадровых перестановках в руководстве «тигров» — на пост генерального директора вернулся Евгений Лугин. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», ранее эту должность занимал Михаил Переяслов, который переходит на другое место работы в структуре клуба.
Евгений Лугин родился 20 мая 1967 года в Хабаровске. Здесь он закончил государственную академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит». В структуре хоккейного клуба «Амур» он работает с 2011 года. До 2014 года Лугин выполнял функции коммерческого директора.
С сентября 2020 по март 2021 года функционер работал в качестве исполнительного директора «Амура». Кроме того, в прошлом сезоне КХЛ он уже успел побывать на посту генерального директора. Один из любимчиков болельщиков хабаровской команды — Дмитрий Лугин — является его сыном — он завершил свою карьеру в 2023 году.