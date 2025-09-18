Ричмонд
Аэропорт Хабаровска показал хронику возведения нового терминала

Фотовыставка раскрыла этапы возведения крупнейшего аэровокзала Дальнего Востока.

Источник: Соцсети

В аэропорту Хабаровска открылась фотовыставка, посвящённая строительству международного терминала, сообщает Международный аэропорт Хабаровск.

Экспозиция включает 40 работ, которые показывают путь от закладки капсулы в основание фундамента до финальных штрихов в отделке и обустройстве привокзальной площади.

На фотографиях представлены ключевые этапы реализации проекта: визит премьер-министра России Михаила Мишустина на стройплощадку, монтаж телескопических трапов, лифтов, эскалаторов и досмотрового оборудования, установка багажной системы, а также размещение логотипа аэропорта на фасаде нового здания.

Организаторы отмечают, что в ходе строительства терминала было использовано более 415 километров кабелей и проводов — это больше, чем расстояние от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, было уложено 23 тысячи тонн бетона — столько весят около 230 гренландских китов.

Особое место в экспозиции занимает кадр хабаровского фотографа Алексея Суворова. На снимке — аэропорт Хабаровска с высоты птичьего полёта: два новых пассажирских терминала внутренних и международных авиалиний, уже готовые к встрече первых пассажиров.

Фотовыставка позволяет жителям и гостям города увидеть масштабные изменения аэропорта и оценить вклад строителей в создание самого большого аэровокзального комплекса Дальнего Востока.

