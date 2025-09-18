Певица из Находки вышла в финал популярного реалити-шоу на ТНТ

Певица из Находки KAYA (Ксения Луговая) вышла в финал реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (18+). За главный приз — 10 млн рублей — женщина сражается в одной команде с певцом Анатолием Цоем, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе телеканала.
В последнем выпуске KAYA впервые за время проекта отправилась на индивидуальное испытание. За две минуты ей нужно было запомнить картину с изображением азиатского города, а результаты певице объявили только на следующий день. В большом испытании участникам нужно было открыть сейф, закодированный цифрами. Анатолий Цой бегал по парку в их поисках, а KAYA направляла его по рации. Команда показала лучший результат — 35 минут 38 секунд.
Проект покинули Мария Кравченко и Катя Кабак. В финале остались Анатолий Цой и KAYA, Дмитрий Кожома и Женя Искандарова, а также Василий «Пельмень» Камоцкий и Кирилл Сарычев. Теперь они будут соперничать между собой.
Напомним, певица из Находки KAYA (Ксения Луговая) оказалась в центре интриг и стратегий нового реалити-шоу «Большой куш. Бангкок» (18+). Приморская артистка участвует в проекте вместе с артистом Анатолием Цоем.