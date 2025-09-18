Певица из Находки вышла в финал популярного реалити-шоу на ТНТ

В последнем выпуске KAYA впервые за время проекта отправилась на индивидуальное испытание. За две минуты ей нужно было запомнить картину с изображением азиатского города, а результаты певице объявили только на следующий день. В большом испытании участникам нужно было открыть сейф, закодированный цифрами. Анатолий Цой бегал по парку в их поисках, а KAYA направляла его по рации. Команда показала лучший результат — 35 минут 38 секунд.