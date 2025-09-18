Ричмонд
ФСБ сорвала подготовку теракта украинской разведки в Петербурге

Попытка покушения на главу оборонного предприятия пресечена ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ России заявила о ликвидации агентурной сети украинских спецслужб в Санкт-Петербурге, члены которой готовили покушение на руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным спецслужбы, злоумышленники планировали взорвать автомобиль топ-менеджера, спрятав самодельное взрывное устройство в тайнике на одном из городских кладбищ.

В состав группы входили трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. По указанию куратора, связанного с ГУР Минобороны Украины, они вели слежку за жертвой и собирали сведения о месте её проживания.

ФСБ отмечает, что задержанные признали свою вину и подтвердили связь с украинской стороной через мессенджер Telegram. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

KP.RU ранее писал, что в Климовске сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в финансировании украинских вооруженных сил. По данным спецслужбы, мужчина планировал выехать за пределы страны, чтобы присоединиться к боевым действиям на стороне Украины.