ФСБ сорвала подготовку теракта украинской разведки в Петербурге

ФСБ России заявила о ликвидации агентурной сети украинских спецслужб в Санкт-Петербурге, члены которой готовили покушение на руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным спецслужбы, злоумышленники планировали взорвать автомобиль топ-менеджера, спрятав самодельное взрывное устройство в тайнике на одном из городских кладбищ.
В состав группы входили трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. По указанию куратора, связанного с ГУР Минобороны Украины, они вели слежку за жертвой и собирали сведения о месте её проживания.
ФСБ отмечает, что задержанные признали свою вину и подтвердили связь с украинской стороной через мессенджер Telegram. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
KP.RU ранее писал, что в Климовске сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в финансировании украинских вооруженных сил. По данным спецслужбы, мужчина планировал выехать за пределы страны, чтобы присоединиться к боевым действиям на стороне Украины.