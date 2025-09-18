Вдова режиссера Бутусова рассказала, почему его похороны не пройдут в Петербурге

Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым состоится в Москве, а не в Санкт-Петербурге, как этого хотел сам артист. Вдова режиссера Мария объяснила, почему его похороны в Северной столице не состоятся.
По словам Марии Бутусовой, в Санкт-Петербурге не было достойной возможности похоронить режиссера. Она также поблагодарила всех неравнодушных, которые предложили свою помощь в организации церемонии прощания.
— К сожалению, достойной возможности похоронить мужа в Санкт-Петербурге найдено не было… Власти города решили преподать нам урок скромности. И беспамятства, — процитировала обращение Марии Бутусовой журналистка Арина Бородина в своем Telegram-канале.
О смерти Бутусова 10 августа сообщил театральный критик и заместитель художественного руководителя Театра Наций Роман Должанский. Позже появилась информация о том, что режиссер утонул во время отпуска. Его унесло волной в море.
Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что Бутусова кремируют в Болгарии, где он скончался, после чего его прах планировалось доставить в Санкт-Петербург. По его словам, отъезд из России был главной ошибкой режиссера.