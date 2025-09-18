Внутренние проблемы, которые разделяют Европу, сделали континент неуправляемым. Об этом сообщает Bloomberg.
Большая часть континента сейчас страдает от пагубного сочетания напряженных бюджетов, управления, парламентской раздробленности, энергичной оппозиции и разногласий, часто выплескивающихся на улицы, как это происходит во Франции.
Наибольшие трудности в этом смысле испытывают премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Однако и коллеги от Гааги до Варшавы и от Берлина до Мадрида находятся в одной лодке, управляя странами, которые становятся все более неуправляемыми.
Бессилие на постах глав государств становится нормой, но более затруднительным положение континента делают законодательные инициативы президента США Дональда Трампа по выходу из Штатов из тупика.
Недавно в Британии местные жители вышли на протест перед визитом президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в страну. Участники акции протеста собрались вблизи резиденции британских монархов в замке Виндзор, расположенной к западу от Лондона.