Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 18 сентября 2025 года

Последние новости за сегодня — 18 сентября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 сентября 2025.

Трамп заявил о признании антифашистов в США террористами

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что антифашистское движение в США будет признано террористической организацией. Такое решение политик принял после того, как стало известно о причастности убийцы Чарли Кирка к идеалогии. Трамп уточнил, что власти установят источники финансирования «Антифа».

Стало известно, когда Британия намерена признать Государство Палестина

Источник: Reuters

Источники The Times сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен выступить с заявлением о признании Палестины после отъезда из Лондона президента США Дональда Трампа. О признании Государства планировалось заявить ранее, но в Британии решили не портить отношения с США, выступающими против палестинского суверенитета.

Евросоюз ставит на паузу оказание финансовой помощи Израилю

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля до 2027 года. Причина ограничения ассигнований — военная операция израильской армии в секторе Газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста «Яд Вашем» продолжится.

В Канаде требуют от украинцев документ об освобождении от службы в армии

Украинские мужчины, претендующие на статус постоянного резидента (ПМЖ) в Канаде, теперь должны предоставлять официальные справки об освобождении от военной службы на родине. В документе также должны быть сведения об отсутствии призыва в военное время. Справки требует Министерство иммиграции, а предоставить их необходимо в течение недели.

Цены на золото достигли исторического максимума

Источник: Reuters

Цены на золото впервые в истории поднялись до $3740 за унцию. Позднее цены изменились и снизились до $3706,3 за унцию. Высокая стоимость драгоценного металла объясняется высоким спросом из-за торговой и геополитической неопределенности. Кроме того, золото подорожало из-за падения курса доллара.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше