Главные новости 18 сентября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 18 сентября 2025.
Трамп заявил о признании антифашистов в США террористами
Американский президент Дональд Трамп заявил, что антифашистское движение в США будет признано террористической организацией. Такое решение политик принял после того, как стало известно о причастности убийцы Чарли Кирка к идеалогии. Трамп уточнил, что власти установят источники финансирования «Антифа».
Стало известно, когда Британия намерена признать Государство Палестина
Источники The Times сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен выступить с заявлением о признании Палестины после отъезда из Лондона президента США Дональда Трампа. О признании Государства планировалось заявить ранее, но в Британии решили не портить отношения с США, выступающими против палестинского суверенитета.
Евросоюз ставит на паузу оказание финансовой помощи Израилю
ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля до 2027 года. Причина ограничения ассигнований — военная операция израильской армии в секторе Газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста «Яд Вашем» продолжится.
В Канаде требуют от украинцев документ об освобождении от службы в армии
Украинские мужчины, претендующие на статус постоянного резидента (ПМЖ) в Канаде, теперь должны предоставлять официальные справки об освобождении от военной службы на родине. В документе также должны быть сведения об отсутствии призыва в военное время. Справки требует Министерство иммиграции, а предоставить их необходимо в течение недели.
Цены на золото достигли исторического максимума
Цены на золото впервые в истории поднялись до $3740 за унцию. Позднее цены изменились и снизились до $3706,3 за унцию. Высокая стоимость драгоценного металла объясняется высоким спросом из-за торговой и геополитической неопределенности. Кроме того, золото подорожало из-за падения курса доллара.