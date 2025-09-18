Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

«С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, в целях предупреждения совершения преступления УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий», — сообщили в ведомстве. В случае повторного совершения незаконных действий молодому человеку грозит уголовное наказание.