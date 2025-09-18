Ричмонд
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

ФСБ: жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 18 сен — РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Новосибирской области не допустили совершения молодым человеком государственной измены, он пытался связаться с украинской террористической организацией и оказать помощь Вооруженным силам Украины, сообщает ведомство в четверг.

«Установлено, что 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации “Русский добровольческий корпус”* (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.

В УФСБ отметили, что, кроме того, новосибирец посещал тематические ресурсы украинских военизированных объединений для поиска информации об оказании помощи Вооруженным силам Украины.

«С учетом наличия в деятельности указанного гражданина условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России “Государственная измена”, в целях предупреждения совершения преступления, УФСБ России по Новосибирской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий», — сообщили в ведомстве.

В случае повторного совершения незаконных действий молодому человеку грозит уголовное наказание.

* Террористическая организация, запрещенная в России.