Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

«Установлено, что 23-летний житель Новосибирска предпринимал попытки установления контакта с представителями украинской террористической организации “Русский добровольческий корпус”* (террористическая организация, запрещена в РФ) для участия в деятельности, направленной против безопасности России», — говорится в сообщении.