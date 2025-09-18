Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем партии «Белая Русь» и смене ее названия, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании с идеологическим активом председателем Белорусской партии «Белая Русь» Ольгой Чемодановой был задан вопрос главе государства о возможной смене названия. Чемоданова заметила, что вопрос попал в повестку после партийного съезда, так как и у партии, и у общественного объединения одно название — «Белая Русь».
— Может быть, пора подумать о смене названия партии или, возможно, сейчас не время? — задалась вопросом партийный лидер.
Александр Лукашенко заметил, что и он слышал данный вопрос один раз.
Чемоданова сообщила, что сегодня в рядах возглавляемой ей структуры около 70 тысяч человек. И сказала, что возникает путаница с названиями партии и общественного объединения.
В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что готов поддержать любое решение. Но предупредил, что о смене названия стоит хорошо подумать.
— Надо серьезно подумать. Если уж мы замахнулись на партийное строительство, губить не надо партию. Если это будет на пользу — пожалуйста, — пояснил глава республики.
Резюмируя, также Лукашенко предостерег привлекать кого-либо в партию искусственно.
— Да, надо агитировать, надо разъяснять, подсказывать. Но тащить туда — это во вред будет, — заметил президент Беларуси.
На что Чемоданова заверила, что такого категорически нет, заметив, что партия следует своему курсу.
Напомним, весной 2023-го в Беларуси создали новую политическую партию «Белая Русь».
Еще мы писали, что белорусский президент сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Статкевич.