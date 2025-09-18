Ричмонд
Лукашенко высказался о будущем партии «Белая Русь» и смене ее названия

Лукашенко сказал серьезно подумать о смене названия партии «Белая Русь».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о будущем партии «Белая Русь» и смене ее названия, сообщила пресс-служба президента.

Так, на совещании с идеологическим активом председателем Белорусской партии «Белая Русь» Ольгой Чемодановой был задан вопрос главе государства о возможной смене названия. Чемоданова заметила, что вопрос попал в повестку после партийного съезда, так как и у партии, и у общественного объединения одно название — «Белая Русь».

— Может быть, пора подумать о смене названия партии или, возможно, сейчас не время? — задалась вопросом партийный лидер.

Александр Лукашенко заметил, что и он слышал данный вопрос один раз.

Чемоданова сообщила, что сегодня в рядах возглавляемой ей структуры около 70 тысяч человек. И сказала, что возникает путаница с названиями партии и общественного объединения.

В свою очередь Александр Лукашенко сказал, что готов поддержать любое решение. Но предупредил, что о смене названия стоит хорошо подумать.

— Надо серьезно подумать. Если уж мы замахнулись на партийное строительство, губить не надо партию. Если это будет на пользу — пожалуйста, — пояснил глава республики.

Резюмируя, также Лукашенко предостерег привлекать кого-либо в партию искусственно.

— Да, надо агитировать, надо разъяснять, подсказывать. Но тащить туда — это во вред будет, — заметил президент Беларуси.

На что Чемоданова заверила, что такого категорически нет, заметив, что партия следует своему курсу.

Напомним, весной 2023-го в Беларуси создали новую политическую партию «Белая Русь».

Еще мы писали, что белорусский президент сказал, где находится осужденный на 14 лет оппозиционер Статкевич.

