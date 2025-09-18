Приморским медикам не стали повышать зарплаты по приказу Минздрава из-за долгов больницы

Отметим, что за повышения окладов сейчас бьются и педагоги Приморья. Их интересы представляет Приморская краевая организация общероссийского профсоюза образования. Она направила обращение в прокуратуру с требованием изменить региональное положение об оплате труда в отрасли в связи со вступлением в силу Постановления Конституционного суда РФ от 23.09.2024 г. № 40-П, в соответствии с которым тарифная ставка, оклад, базовая ставка заработной платы работников образовательных учреждений не должна быть ниже МРОТ, причём премиальная часть зарплаты (компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами) не должна включаться в базовую ставку. Обращения направлялись 19 мая и 8 июля этого года, оба остались без ответа.