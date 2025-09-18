Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморским медикам не стали повышать зарплаты по приказу Минздрава из-за долгов больницы

В социальных сетях распространяют обращение сотрудников Красноармейской ЦРБ в селе Новопокровка Приморского края к региональному министру здравоохранения Евгению Шестопалову в связи с длительной невыплатой зарплаты, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сотрудники больницы утверждают, что руководство учреждения не исполнило приказ Минздрава о повышении с 15 июля 2024 года окладов медицинских работников. Размер оклада рентгенлаборанта второй категории, например, должен был увеличиться с 13 811 до 21 615 рублей. Но повышения никто не дождался. По состоянию на 1 августа 2025 года приказ так и не был исполнен.

Причиной называют долг КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», за который, по информации медиков, ответственна финансовый директор медучреждения. На погашение долга ежегодно выделяется целевая субсидия, долг постепенно уменьшается, зарплаты сотрудников не растут.

Врачи просят провести проверку, принять меры реагирования и выплатить деньги. Обращение к министру подписал 71 работник больницы.

Прокуратуре известно о ситуации в Красноармейской ЦРБ, главного врача обязали устранить нарушения трудового законодательства, пока безрезультатно.

Отметим, что за повышения окладов сейчас бьются и педагоги Приморья. Их интересы представляет Приморская краевая организация общероссийского профсоюза образования. Она направила обращение в прокуратуру с требованием изменить региональное положение об оплате труда в отрасли в связи со вступлением в силу Постановления Конституционного суда РФ от 23.09.2024 г. № 40-П, в соответствии с которым тарифная ставка, оклад, базовая ставка заработной платы работников образовательных учреждений не должна быть ниже МРОТ, причём премиальная часть зарплаты (компенсационные и стимулирующие доплаты и надбавки, предусмотренные локальными нормативно-правовыми актами) не должна включаться в базовую ставку. Обращения направлялись 19 мая и 8 июля этого года, оба остались без ответа.