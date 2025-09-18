Приморским медикам не стали повышать зарплаты по приказу Минздрава из-за долгов больницы

Сотрудники больницы утверждают, что руководство учреждения не исполнило приказ Минздрава о повышении с 15 июля 2024 года окладов медицинских работников. Размер оклада рентгенлаборанта второй категории, например, должен был увеличиться с 13 811 до 21 615 рублей. Но повышения никто не дождался. По состоянию на 1 августа 2025 года приказ так и не был исполнен.
Причиной называют долг КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ», за который, по информации медиков, ответственна финансовый директор медучреждения. На погашение долга ежегодно выделяется целевая субсидия, долг постепенно уменьшается, зарплаты сотрудников не растут.
Врачи просят провести проверку, принять меры реагирования и выплатить деньги. Обращение к министру подписал 71 работник больницы.
Прокуратуре известно о ситуации в Красноармейской ЦРБ, главного врача обязали устранить нарушения трудового законодательства, пока безрезультатно.
Отметим, что за повышения окладов сейчас бьются и педагоги Приморья. Их интересы представляет Приморская краевая организация общероссийского профсоюза образования. Она направила обращение в прокуратуру с требованием изменить региональное положение об оплате труда в отрасли в связи со вступлением в силу Постановления Конституционного суда РФ от