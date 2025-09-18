Латвия продлила закрытие воздушного пространства над границей Беларуси

Властями Латвии продлен запрет на полеты в воздушном пространстве над границей с Беларусью и Россией до 8 октября, сообщает БелТА.
Так, Минобороны Латвии сообщило о продлении закрытия воздушного пространства над границей с Беларусью и Россией еще на три недели.
Таким образом, ограничения в зоне воздушного пространства Латвии у восточной границы с Беларусью и Россией продлены с 18 сентября по 8 октября 2025-го.
— Граница будет закрыта в темное время суток с 20.00 до 07.00, — проинформировали в пресс-службе ведомства.
Ранее МИД Беларуси осудил закрытие воздушного пространства Польшей и Латвией.
Еще США ограничили полеты самолетов «Белавиа» в Россию. Напомним, ранее Трамп сказал немедленно снять все санкции США с «Белавиа».