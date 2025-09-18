В Башкирии торжественно открыли мечеть «Кол Шариф»

В торжественной церемонии открытия приняли участие верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, делегация Узбекистана во главе с генеральным консулом Узбекистана в Казани Нодиржоном Касимовым, имамы из соседних районов, многочисленные гости из Бирска, соседних сел и деревень, а также из других российских регионов.
Гости ознакомились с архитектурой мечети и её внутренним убранством, особо отметив её значимость для духовной жизни местных мусульман. В ходе визита гости также посетили родник «Ибат», знаменитый своей историей и священной водой.
«Это событие ещё раз подчеркивает важность культурных и духовных связей между народами, а также сохраняет и укрепляет традиции и ценности наших народов», — отметили в Бирской администрации.
Мечеть построили силами местных жителей, большую лепту внес уроженец села, бывший глава администрации Дюртюлинского района Рауль Давлетов.
Активные жители села были отмечены наградами. В концертной программе приняли участие Вокальный ансамбль «Асыльяр» СК села Верхнелачентау и Народная татарская вокальная студия «Омет» Городского дворца культуры.