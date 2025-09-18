В Башкирии торжественно открыли мечеть «Кол Шариф»

В торжественной церемонии открытия приняли участие верховный муфтий России и председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, делегация Узбекистана во главе с генеральным консулом Узбекистана в Казани Нодиржоном Касимовым, имамы из соседних районов, многочисленные гости из Бирска, соседних сел и деревень, а также из других российских регионов.