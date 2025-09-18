Жена Карла III и супруга Трампа пришли на банкет в синем и желтом платьях

Жена президента США Дональда Трампа Мелания и супруга короля Великобритании Карла III Камилла пришли на банкет в Виндзорском замке в Великобритании в жёлтом и синем платьях.
На банкете британский король зачитал речь о поддержке Киева, подчеркнув, что Лондон остаётся на украинской стороне.
«Мы и наши союзники вместе поддерживаем Украину», — передаёт Sky News слова монарха.
Напомним, по прибытии в Букингемский дворец американский лидер в знак «исторического партнёрства» преподнёс британскому монарху меч генерала Дуайта Эйзенхауэра, который олицетворяет «дух сотрудничества, определяющий отношения между США и Соединённым Королевством». Кроме того, глава Белого дома обратился с презентом и к королеве Камилле: он подарил ей винтажную брошь производства Tiffany & Co из 18-каратного золота с бриллиантами.