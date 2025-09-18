Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Афганистане отключили интернет для «предотвращения безнравственности»

В Афганистане в провинции Балх запретили оптоволоконный интернет под предлогом «предотвращения безнравственности», сообщили в Associated Press. По информации источников, это решение было принято лидером «Талибана» Хайбатуллой Ахундзадой.

В Афганистане в провинции Балх запретили оптоволоконный интернет под предлогом «предотвращения безнравственности», сообщили в Associated Press. По информации источников, это решение было принято лидером «Талибана» Хайбатуллой Ахундзадой.

Представитель властей провинции Хаджи Аттаулла Заид пояснил, что из-за ограничений государственные учреждения и жилые дома остались без Wi-Fi. Он отметил, что в регионе в настоящее время функционирует лишь мобильная сеть.

Заид добавил, что в стране будет создана альтернатива для удовлетворения потребностей пользователей, однако подробностей о сроках и формате реализации он не раскрыл.

При этом представитель провинции не уточнил, планируются ли аналогичные ограничения в других регионах Афганистана, оставив этот вопрос открытым, передает издание.

Ранее представители движения «Талибан» запретили продажу некоторых детских игрушек в провинции Кандагар на юге Афганистана. Министерство по содействию добродетели и борьбе с безнравственностью среди прочего ввело ограничения на торговлю куклами.

Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин. Кроме того, в конце августа «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.