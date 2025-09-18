В Афганистане отключили интернет для «предотвращения безнравственности»

Пресс-секретарь Афганистана Забиулла Моджахед сообщил, что верховный лидер страны и глава «Талибана» Хайбатулла Ахундзада утвердил регламент проектирования окон домов так, чтобы в них нельзя было увидеть женщин. Кроме того, в конце августа «Талибан» запретил женщинам выходить на улицу и в целом появляться на публике с непокрытым лицом.