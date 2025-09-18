Ричмонд
Финал «Интервидения» покажут на Елагином острове в Петербурге

Будет вестись прямая трансляция из парковой зоны.

Источник: Петербургский дневник

В Санкт-Петербурге на Елагином острове будет организована грандиозная фан-зона конкурса «Интервидение».

20 сентября 2025 года город станет одной из ключевых площадок для публичной трансляции финала этого музыкального соревнования.

Жители и гости Северной столицы получат возможность присоединиться к празднику музыки и объединиться на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова.

Трансляция начнется в 21:00, а запуск гостей на территорию фан-зоны будет осуществляться с 19:00. Важно отметить, что вход на мероприятие является полностью свободным для всех желающих. Об этом пишет «Петербургский дневник».