Финал «Интервидения» покажут на Елагином острове в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Елагином острове будет организована грандиозная фан-зона конкурса «Интервидение».
20 сентября 2025 года город станет одной из ключевых площадок для публичной трансляции финала этого музыкального соревнования.
Жители и гости Северной столицы получат возможность присоединиться к празднику музыки и объединиться на территории Центрального парка культуры и отдыха имени С. М. Кирова.
Трансляция начнется в 21:00, а запуск гостей на территорию фан-зоны будет осуществляться с 19:00. Важно отметить, что вход на мероприятие является полностью свободным для всех желающих. Об этом пишет «Петербургский дневник».