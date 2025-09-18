Лидер группы Little Big сохранил статус ИП в России

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Илья Прусикин* (более известный как Ильич), признанный в РФ иноагентом, певец и лидер группы Little Big, сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить СВО и распространял фейки о деятельности органов госвласти. По данным сайта группы Little Big, сейчас группа находится в США. Также на сайте указано, что в октябре и ноябре у группы будет тур по городам Америки и Канады.
Вместе с тем, согласно документам, которые есть в распоряжении агентства, Прусикин* сохранил статус ИП в РФ. В конце июля в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
По закону, чтобы сохранить статус ИП, необходимо регулярно сдавать отчетность, подавать декларацию. Это можно делать и дистанционно, либо по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
В июне РИА Новости сообщало, что операции по счетам Прусикина* приостановили из-за «принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности» и в августе 2024 года из-за «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее представления». Отрицательное сальдо тогда превышало 51 тысячу рублей.
По данным сервиса «БИР-Аналитик» на 17 сентября, операции по счетам артиста все еще приостановлены, однако размер отрицательного сальдо составляет 663 рубля.
* Признан в России иноагентом.