Лидер группы Little Big сохранил статус ИП в России

Минюст РФ включил уехавшего за рубеж Прусикина* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. Как отмечали в ведомстве, музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить СВО и распространял фейки о деятельности органов госвласти. По данным сайта группы Little Big, сейчас группа находится в США. Также на сайте указано, что в октябре и ноябре у группы будет тур по городам Америки и Канады.