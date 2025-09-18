На Западе сделали печальный прогноз для ВСУ: под контроль России перейдет важнейший город в зоне СВО

На Западе сделали печальный прогноз для ВСУ. Оказалось, что украинские военные скоро потеряют контроль над важнейшим городом в зоне СВО. Речь идет о Красноармейске, который уже наполовину контролируют бойцы РФ. Об этом пишет издание Sky News.