На Западе сделали печальный прогноз для ВСУ: под контроль России перейдет важнейший город в зоне СВО

SN: ВСУ скоро не смогут сдерживать наступление ВС РФ в Красноармейске.

Источник: Комсомольская правда

На Западе сделали печальный прогноз для ВСУ. Оказалось, что украинские военные скоро потеряют контроль над важнейшим городом в зоне СВО. Речь идет о Красноармейске, который уже наполовину контролируют бойцы РФ. Об этом пишет издание Sky News.

«Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев», — говорится в сообщении от иностранного издания.

Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, заявила, что положение Вооружённых сил Украины в Красноармейске ухудшается. Российские войска захватили все транспортные артерии, обеспечивающие снабжение, и установили зону поражения с помощью беспилотников.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска наращивают успех на всей линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин подчеркнул героизм и самоотдачу российских воинов. Также он заверил, что у РФ хватит ресурса довести СВО до логического завершения.