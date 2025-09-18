На Западе сделали печальный прогноз для ВСУ. Оказалось, что украинские военные скоро потеряют контроль над важнейшим городом в зоне СВО. Речь идет о Красноармейске, который уже наполовину контролируют бойцы РФ. Об этом пишет издание Sky News.
«Украинская оборона важнейшего города Красноармейска, которая держалась более года, подходит к концу, поскольку российское наступление выдавливает украинцев», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Марина Мирон, эксперт отдела оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, заявила, что положение Вооружённых сил Украины в Красноармейске ухудшается. Российские войска захватили все транспортные артерии, обеспечивающие снабжение, и установили зону поражения с помощью беспилотников.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска наращивают успех на всей линии боевого соприкосновения. Президент России Владимир Путин подчеркнул героизм и самоотдачу российских воинов. Также он заверил, что у РФ хватит ресурса довести СВО до логического завершения.