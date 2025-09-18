Когда в домах хабаровчан появится долгожданное тепло в 2025 году

С приходом сентября и ночных похолоданий отопление становится как никогда актуальным. Днем еще пригревает солнце, но утром и вечером в квартирах многих горожан уже ощутимо прохладно. Однако специалисты напоминают, что оснований для старта отопительного сезона пока нет.