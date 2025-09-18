Когда в домах хабаровчан появится долгожданное тепло в 2025 году

С приходом сентября и ночных похолоданий отопление становится как никогда актуальным. Днем еще пригревает солнце, но утром и вечером в квартирах многих горожан уже ощутимо прохладно. Однако специалисты напоминают, что оснований для старта отопительного сезона пока нет.
Традиционно первыми тепло получают социальные объекты: больницы, школы и детские сады. И только после этого начинается постепенный запуск отопления в жилых домах, который может занять несколько дней.
По информации мэрии Хабаровска, уже подготовлен проект постановления о начале отопительного сезона с 6 октября 2025 года. Однако эта дата является предварительной. Окончательное решение будет принято по погодным условиям: согласно нормативам, отопление включается, если среднесуточная температура держится на уровне +8 градусов или ниже в течение пяти дней подряд.
Сейчас в Хабаровске идет завершающий этап подготовки к зиме. Коммунальные службы проводят необходимые работы, чтобы система теплоснабжения была готова к запуску.
При этом в северных районах края отопление начнет работать раньше — обычно это происходит уже во второй половине сентября, что связано с более суровыми климатическими условиями.
Так что пока жителям Хабаровска остается запастись теплыми пледами и чаем — до старта отопительного сезона осталось совсем немного. Следите за новостями!