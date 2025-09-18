Роковой укус: Отдых в ЮАР едва не закончился трагедией для семьи из России

Ранее выяснилось, что фанаты пива оказались любимым лакомством комаров. Учёные из Нидерландов провели необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале, чтобы разобраться, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Для этого исследователи установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Оказалось, что любители пива становились на 35% привлекательнее для насекомых по сравнению с теми, кто алкоголь не употреблял.