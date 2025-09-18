Роковой укус: Отдых в ЮАР едва не закончился трагедией для семьи из России

Чуть позже у всех троих резко подскочила температура и появился озноб. Путешественники сразу обратились к местному врачу, который подтвердил малярию. Им выписали препарат для лечения и профилактики «Малярон».
По словам женщины, когда её муж узнал о заболевании, хотел вылететь в Москву первым рейсом. Но другие туристы предупредили, что у малярии инкубационный период до месяца, а в России нет тех лекарств, которые могут вылечить заболевание.
Сейчас у семейства остаточные явления, однако врач сообщил им, что у туристов есть повторный риск подхватить тропическую малярию, которая может стать смертельной, если не сделать прививку.
Ранее выяснилось, что фанаты пива оказались любимым лакомством комаров. Учёные из Нидерландов провели необычный эксперимент прямо на музыкальном фестивале, чтобы разобраться, почему одних людей комары кусают чаще, чем других. Для этого исследователи установили передвижную лабораторию и пригласили около 500 добровольцев. Оказалось, что любители пива становились на 35% привлекательнее для насекомых по сравнению с теми, кто алкоголь не употреблял.