Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд для новосибирского метро

Первый состав «Ермак» планируется выпустить на линию уже в середине октября.

Источник: Сиб.фм

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд «Ермак», созданный специально для городского метрополитена. Современный подвижной состав призван заменить устаревшие вагоны и повысить комфорт пассажиров, пишет Сиб.фм.

«Это важное и значимое событие для новосибирцев, — отметил мэр. — В следующем году метрополитену исполняется 40 лет, пришло время модернизировать подвижной состав».

Город приобрел пять новых электропоездов. Три состава получены по лизингу, два — путем прямой закупки. Каждый поезд стоит 862 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, и первый состав «Ермак» планируется выпустить на линию уже в середине октября. Полное обновление всего парка новосибирского метрополитена должно быть завершено к 2029 году.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске представили лимитированную коллекцию жетонов к открытию «Спортивной».