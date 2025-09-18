Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд для новосибирского метро

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев оценил новый электропоезд «Ермак», созданный специально для городского метрополитена. Современный подвижной состав призван заменить устаревшие вагоны и повысить комфорт пассажиров, пишет Сиб.фм.
«Это важное и значимое событие для новосибирцев, — отметил мэр. — В следующем году метрополитену исполняется 40 лет, пришло время модернизировать подвижной состав».
Город приобрел пять новых электропоездов. Три состава получены по лизингу, два — путем прямой закупки. Каждый поезд стоит 862 миллиона рублей.
В настоящее время проводятся пусконаладочные работы, и первый состав «Ермак» планируется выпустить на линию уже в середине октября. Полное обновление всего парка новосибирского метрополитена должно быть завершено к 2029 году.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирске представили лимитированную коллекцию жетонов к открытию «Спортивной».