Запреты на посещение лесов действуют в 11 районах Беларуси

Запрещено ходить в леса в восьми районах Могилевской области. Среди них Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский и Чериковский, во всех этих регионах до сих пор действует четвертый класс пожарной опасности.
В Витебской области два района окрашены на карте красным цветом — Лепельский и Чашникский — в них также действуют запреты. В леса Лельчицкого района Гомельской области тоже так просто не сходить, там также сохраняется высокий риск пожарной опасности и действуют запреты.
В Минской области запретов нет, но есть один район, в котором введены ограничения на посещение лесов, это Мядельский. В остальных регионах Беларуси можно абсолютно свободно ходить в леса, так как они считаются полностью открытыми.
В период ограничений запрещено разжигать костры в лесах, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах.
Нарушителям запретов грозит штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).