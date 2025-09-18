В Новосибирской области алиментщица скрывалась от приставов в тёмном сарае

Ранее она состояла на учёте в Центре занятости, получая пособие, однако была исключена из списка в связи с регулярными пропусками. Также известно, что она была уволена из местного магазина за аналогичные нарушения трудовой дисциплины. За неуплату алиментов на неё был наложен административный штраф в размере 1000 рублей, однако это не повлияло на ситуацию с выплатами.